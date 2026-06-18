水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。ついに最終回！「諸悪の根源は、切り落とす。」狂鬼となった佳乃は、不倫旦那の下半身に裁ちバサミを構え…！？3人のサレ妻たちが迎える衝撃のラストをお見逃しなく！【動画】「これが諸悪の根源だ…」サレ妻は嘆き喚き、夫の下半身に裁ちバサミを向け…！最終話 令和のアベサダ、誕生。将生（落合モトキ）の不倫相手・乙葉(小西