「これが諸悪の根源だ…」サレ妻は嘆き喚き、夫の下半身に裁ちバサミを向け…！
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
ついに最終回！「諸悪の根源は、切り落とす。」狂鬼となった佳乃は、不倫旦那の下半身に裁ちバサミを構え…！？3人のサレ妻たちが迎える衝撃のラストをお見逃しなく！
【動画】「これが諸悪の根源だ…」サレ妻は嘆き喚き、夫の下半身に裁ちバサミを向け…！
将生（落合モトキ）の不倫相手・乙葉(小西桜子)の妊娠を知った佳乃(篠田麻里子)は、彼女を拉致し大学の研究室で監禁する。
乙葉のスマホを使って呼び出し、現れた将生が命乞いすると、佳乃は彼に向けていたこれまでの愛情と憎しみが入り混じり、今のこの悲惨な状況を嘆き喚く。
そして、「そうだ、これが諸悪の根源だ…」と、拘束した将生の下半身に裁ちバサミを向け…。
佳乃を止めようと奈津子(水崎綾女)と麗奈(矢吹奈子)が駆けつけるが、歯止めが効かない佳乃によって別室に閉じ込められてしまい…！？
最後の復讐は一体どうなるのか…！？いよいよ最終回！復讐、裏切り、殺意…絡み合う憎愛の果てに、3人のサレ妻たちが迎えるラストとは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
岸本義隆…二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
青塚美穂
監督
白川士
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
ついに最終回！「諸悪の根源は、切り落とす。」狂鬼となった佳乃は、不倫旦那の下半身に裁ちバサミを構え…！？3人のサレ妻たちが迎える衝撃のラストをお見逃しなく！
【動画】「これが諸悪の根源だ…」サレ妻は嘆き喚き、夫の下半身に裁ちバサミを向け…！
最終話 令和のアベサダ、誕生。
将生（落合モトキ）の不倫相手・乙葉(小西桜子)の妊娠を知った佳乃(篠田麻里子)は、彼女を拉致し大学の研究室で監禁する。
乙葉のスマホを使って呼び出し、現れた将生が命乞いすると、佳乃は彼に向けていたこれまでの愛情と憎しみが入り混じり、今のこの悲惨な状況を嘆き喚く。
そして、「そうだ、これが諸悪の根源だ…」と、拘束した将生の下半身に裁ちバサミを向け…。
佳乃を止めようと奈津子(水崎綾女)と麗奈(矢吹奈子)が駆けつけるが、歯止めが効かない佳乃によって別室に閉じ込められてしまい…！？
最後の復讐は一体どうなるのか…！？いよいよ最終回！復讐、裏切り、殺意…絡み合う憎愛の果てに、3人のサレ妻たちが迎えるラストとは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
岸本義隆…二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
青塚美穂
監督
白川士
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)