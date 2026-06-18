7月15日（水）に約5年ぶりとなるニューアルバム『幕開』をリリースするLACCO TOWERが、同作よりリード楽曲「薔薇」のMVを明日6月19日（金）20時に公開することを発表した。先日、真一ジェット（Key）の脱退を発表し、新たに4人体制として歩み始めたLACCO TOWER。今回の発表にあわせて、4人体制として初となる最新アーティストビジュアルも公開された。結成以来、確かな歩みを重ねながら音を鳴らし続けてきた彼らが、約5年ぶりのフ