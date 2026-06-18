7月15日（水）に約5年ぶりとなるニューアルバム『幕開』をリリースするLACCO TOWERが、同作よりリード楽曲「薔薇」のMVを明日6月19日（金）20時に公開することを発表した。

先日、真一ジェット（Key）の脱退を発表し、新たに4人体制として歩み始めたLACCO TOWER。今回の発表にあわせて、4人体制として初となる最新アーティストビジュアルも公開された。結成以来、確かな歩みを重ねながら音を鳴らし続けてきた彼らが、約5年ぶりのフルアルバム『幕開』とともに新章へ踏み出す。その覚悟と決意が滲む、現在のLACCO TOWERを象徴するビジュアルとなっている。

さらに本日、本アルバムの発売日である7月15日（水）および、レコ発ツアー＜幕開旅行＞初日公演となる7月20日（月・祝）に実施される特典会の詳細が発表された。

7月15日（水）の発売日には、高崎OPAペデストリアンデッキにて観覧無料のインストアライブと、タワーレコード高崎OPA店でのアルバム購入者を対象に、先行入場およびジャケットサイン会を実施する。また、7月20日（月・祝）のレコ発ツアー＜幕開旅行＞初日公演となる東京・恵比寿LIQUIDROOMでは、終演後にジャケットサイン会を開催。タワーレコード渋谷店または会場での購入者が参加対象となる。

『幕開』は、通常盤・初回限定盤・FC限定盤の三形態で発売。現在、各CDショップおよびオンラインショップにて予約受付中となっている。

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【Vo.松川ケイスケ コメント】

まず、バンドとして非常に大きな決断であること、そしてその発表がこの時期になったことを、心苦しく思っています。

できれば希望に満ちた未来のみをお伝えしたかったのですが、私たちは今一度、ここから新たな歴史を作っていくことになります。

日本語というのは不思議なもので、このような結末を想像すらしていなかった頃に書いた「薔薇」という曲の歌詞が、あとから読み返してみると、まさに今の状況に重なるというか──自分たちを奮い立たせてくれる一曲になっていると、改めて感じています。

夢は残酷なものです。だからこそ魅力とパワーを兼ね備えていますし、それと添い遂げるには、相応の覚悟と理解と気合いが必要です。

「遅くはない」「大丈夫だ」などと、何の責任も持たずに言うつもりはありません。まずそれを証明するのがLACCO TOWERであり、その思いを込めて『幕開け』というタイトルをつけたこのアルバムです。

夢が実現するかどうか。それについて、確実なことは言及できません。

ただ、たとえバラバラに砕かれたとしても、また必ず立ち上がることができる--そのことだけは、身をもって証明しようと思っています。

どうか、このアルバムを手に取ってくださる皆さまに、大小さまざまな、素晴らしい未来への幕開けが待っていることを、心から祈っています。

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NEW FULL ALBUM『幕開』

発売日：2026年7月15日(水)

品番：IRLT-49

価格：\3,000(税抜) 収録曲：

1.自分事変（伊勢崎オートレース 2025 イメージソング）

2.薔薇

3.悪魔

4.摩（伊勢崎オートレース 2024 イメージソング）

5.明星（映画『オンデマンド』エンディング曲）

6.深雪

7.君（群馬テレビの新番組『ニュース×情報 がるがる』エンディングテーマソング）

8.無有病

9.竜巻（伊勢崎オートレース 2023 イメージソング）

10.御褒美

11.綾（伊勢崎市公認テーマソング）

12.最高密度 ◎初回限定盤 CD＋アナザージャケット Ver.1＋封入特典(スペシャルフォトブック)

品番：IRLT-48

価格：\4,000(税抜) ◎FC限定盤 CD＋アナザージャケット Ver.2＋豪華特典！！

品番：IRLT-50

価格：\10,000(税抜)

特典内容：アナザージャケット Ver.2＋松川ケイスケによる手書き歌詞カード＋メンバーによるセルフライナーノーツ＋CD（Instrumental）＋CD（未発表新曲DEMO音源）＋Blu-ray(NEW MUSIC VIDEO＋NEW MUSIC VIDEOアナザーVer＋MVオフムービー）

販売 SHOP：https://laccoth.stores.jp

※オフィシャルFC月額会員限定サイトとなります。入店にはパスコードが必要となります。 タワーレコード高崎OPA店 インストアライブ＆特典会

【日時】2026年7月15日（水）13:00〜

【会場】高崎オーパ2Fペデストリアンデッキ（群馬県高崎市八島町46番1 高崎オーパ）

【参加対象】観覧フリー（優先エリア入場整理券をお持ちの方が優先にご入場いただきます）※場合によって入場制限をさせて頂く場合がございます。

【内容】

・ミニライブ

・特典会（ご購入特典）

【特典会内容】LACCO TOWER Full Album 「幕開」をご購入の方対象

【CDのお取り扱い】タワーレコード高崎OPA店

【対象商品】

・アーティスト：LACCO TOWER

・タイトル：幕開

【CD形態】

CD(初回限定盤) ￥4,400(税込) IRLT-048

CD(通常盤) ￥3,300(税込) IRLT-049 詳細はLACCO TOWER オフィシャルHPヘ https://laccotower.com/

NEW FULL ALBUM『幕開』発売記念全国ワンマンツアー「幕開旅行」初日公演 特典会

【日時】2026年7月20日（月祝）終演後

【会場】恵比寿LIQUIDROOM（東京都渋谷区東3丁目16-1）

【参加対象】対象CD 1枚ご購入で特典券（サイン券）1枚

【対象商品】

・アーティスト：LACCO TOWER

・タイトル：幕開

【CD形態】

・CD(初回限定盤) ￥4400(税込) IRLT-048

・CD(通常盤) ￥3300(税込) IRLT-049

【CDのお取り扱い】タワーレコード渋谷店、7月20日(月祝)恵比寿LIQUIDROOM CD即売会場 店舗別予約特典

・タワーレコード オリジナルステッカー

・HMV オリジナルポストカード ※各店予約受付中

＜NEW FULL ALBUM『幕開』発売記念全国ワンマンツアー「幕開旅行」＞

7月20日(月・祝)東京 恵比寿 LIQUIDROOM

8月1日(土)名古屋ell.FITS ALL

9月5日(土)KYOTO MUSE

9月20日(日)水戸LIGHT HOUSE

9月26日(土)仙台ROCKATERIA

10月4日(日)新潟CLUB RIVERST

10月11日(日)盛岡the five morioka

10月17日(土)大阪LIVE SQUARE 2nd LINE

11月1日(日)福岡Queblick

11月3日(火・祝) MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

2027年1月17日(日)群馬 高崎芸術劇場スタジオシアター チケット情報

◎価格

［7月-11月の公演］

前売り：5,000円

高校生以下：3,000円（公演日に身分を証明できるものを持参して頂き、キャッシュバック）

［2027年1月17日(日)群馬公演］

前売り：5,800円

高校生以下：3,800円（公演日に身分を証明できるものを持参して頂き、キャッシュバック） ※高校生及び2027年4月1日段階で18歳以下の方は公演日当日に学生証・身分証明書等、年齢、身分が確認できるものをご提示いただければ、一般チケットとの差額分をキャッシュバックさせていただきます。

※年齢制限：3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可 販売スケジュール

［7月20日(月・祝)東京公演］

受付期間：5月16日(土)10:00〜

受付URL：https://eplus.jp/laccotower-2026/ ［8月-2027年1月の公演］

オフィシャル二次先行

受付期間：6月6日(土)12:00〜6月21日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/laccotower-2026/

＜結成23周年記念全国ツアー「再逢旅行」Final Season＞

5月3日(日)茨城 水戸LIGHT HOUSE

6月7日(日)栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮2/3(VJ-4)

7月1日(水)群馬 前橋DYVER ※THANK YOU SOLD OUT!!

出演：LACCO TOWER 開場17:00/開演17:30