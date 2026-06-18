日本銀行は16日、「0.75％程度」から「1％程度」への引き上げを決めました。 これは1995年以来、31年ぶりの高い水準です。ねらいは物価高を抑えることです。 イメージ 金利を上げると、お金を借りるときの利息が高くなるので、消費者や企業がお金を借りて金額の高い買い物をするのを控えるようになります。 商品が売れなくなることから、店などは買ってもらえるように価格を据え置いたり、安くするこ