サーティワンで発売されている、夏の定番ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」が、人気の「メロン＆ブルー」と新作「白桃＆マスカット」の2種類のフレーバーで登場！ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の夏限定ドリンクです☆ サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2026「メロン＆ブルー／白桃＆マスカット」 価格：各640円（税込）※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます販売期間：2026年6月23日（火）〜8