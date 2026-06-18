ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、期間限定「夏バーガーフェア」を開催。「ニンニク牛カルビバーガー」や「日向夏タルタルチキンバーガー」など、4つの期間限定メニューが販売されます☆ ゼッテリア「夏バーガーフェア」 期間：2026年6月17日（水）〜7月中旬※なくなり次第終了開催店舗：一部店舗を除く270店舗（2026年6月10日時点） ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、2026年6月17日より「夏バ