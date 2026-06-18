ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、期間限定「夏バーガーフェア」を開催。

「ニンニク牛カルビバーガー」や「日向夏タルタルチキンバーガー」など、4つの期間限定メニューが販売されます☆

ゼッテリア「夏バーガーフェア」

期間：2026年6月17日（水）〜7月中旬 ※なくなり次第終了

開催店舗：一部店舗を除く270店舗（2026年6月10日時点）

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、2026年6月17日より「夏バーガーフェア」を開催。

期間限定で「ニンニク牛カルビバーガー」や「日向夏タルタルチキンバーガー」など、4つのメニューが販売されます！

“牛カルビ”の濃厚な味わいと、“日向夏”の爽やかな酸味という、対照的なおいしさが楽しめるメニュー展開。

ガツンと系とさっぱり系、気分に合わせて選べるラインアップで、夏の食シーンを盛り上げます☆

「ニンニク牛カルビバーガー」は、牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品です。

「日向夏タルタルチキンバーガー」は、日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わい☆

また、食べ応えのある牛カルビを主役にした「牛カルビバーガー」や、プリプリサクサク食感のえびパティを使った「日向夏タルタルえびバーガー」も販売されます！

ニンニク牛カルビバーガー

価格：620円(税込)

牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる「ニンニク牛カルビバーガー」は、スタミナ満点の一品です。

ビーフ100%のパティに甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピング。

旨辛ソースにレタス、マヨネーズなどを合わせ、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んであります☆

日向夏タルタルチキンバーガー

価格：590円(税込)

ひと口食べると、日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる「日向夏タルタルチキンバーガー」は、さっぱりとした味わい。

醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ衣付けして揚げたBIGチキンに、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソースを絡めています。

タルタルソースやシロップ漬けの日向夏のピールなどとともに、なめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです☆

牛カルビバーガー

価格：590円(税込)

ビーフ100%のパティに、甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉をプラスした「牛カルビバーガー」

レタスやマヨネーズを合わせ、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

牛カルビが主役の食べ応えのある一品です！

日向夏タルタルえびバーガー

価格：590円(税込)

プリプリサクサク食感のえびパティを使用した「日向夏タルタルえびバーガー」

爽やかな特製日向夏ソースやタルタルソース、レタスなどが合わせてあります。

ふっくらなめらかなバンズで挟んだ、爽やかな日向夏ソースがえびパティと相性抜群なメニューです☆

ガツンと濃厚な牛カルビと、さっぱり爽やかな日向夏の酸味を楽しむ、夏にぴったりのバーガーが登場。

ゼッテリアの「夏バーガーフェア」は、2026年6月17日より開催です☆

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