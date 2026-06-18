サッカー解説者としておなじみの松木安太郎さん。前編では、サッカーで生活することが「夢のまた夢」だった時代に、好きなことを信じてキャリアを切り開いてきた歩みを聞きました。 後編では、読売クラブのキャプテンとして取り組んだチームづくり、Jリーグ開幕初年度にヴェルディ川崎を初代王者へ導いた監督時代、そして解説者として自分のスタイルを貫いてきた仕事観を聞きます。 ※取材は2026年5月