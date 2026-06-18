サッカー解説者としておなじみの松木安太郎さん。前編では、サッカーで生活することが「夢のまた夢」だった時代に、好きなことを信じてキャリアを切り開いてきた歩みを聞きました。

後編では、読売クラブのキャプテンとして取り組んだチームづくり、Jリーグ開幕初年度にヴェルディ川崎を初代王者へ導いた監督時代、そして解説者として自分のスタイルを貫いてきた仕事観を聞きます。

※取材は2026年5月実施

前編： 16歳で日本リーグデビュー、35歳でJリーグ初代優勝監督へ。サッカー解説者・松木安太郎が語る「道なき道」の歩き方

年齢にも国籍にも壁をつくらないコミュニケーション術

――現役時代、キャプテンとして日本サッカーリーグでリーグ優勝3回、天皇杯優勝3回を達成しました。チームを率いる上で、大切にしていたことはなんですか？



キャプテンシーは人それぞれであって、正解はないし、自分の一番得意な部分で接していくことが、大事ですよね。

僕の場合のキャプテンシーは、みんなと仲良くできること。チームのバランスを取れた部分が良かったのではないかと思います。

――人間関係に悩む人は多くいます。松木さん流のコミュニケーションのコツはありますか？



嫌いな人を作らないことです。昔、祖父に 「お前が嫌いだと思う人は、絶対にお前のことを嫌うぞ」 と言われました。その言葉が僕のベースにはある。逆に自分が嫌わなければ、好きになってくれるだろうという単純な発想を持っています。

――松木さんは、若い選手たちとも上手にコミュニケーションを取られています。



気取りがないというか、壁がないんだと思うんですよね。

僕は、初めてお会いした人との会話を大切にしているんですよ。初対面の相手が成人している方なら、年齢は関係ありません。一人の社会人として、対等に付き合う。今で言うハラスメントのようなものは、僕の世界観にはないですね。

それは、僕がクラブチームの出身だからだと思います。サッカーのプレー中は、上も下もない。そういうチームで育ちました。サッカーで築かれた人間関係からスタートしているから、隔たりがないんですよ。

ヨーロッパ体験、フランス人教師、特攻隊の父--“ぐちゃぐちゃな環境”が原点

――現役時代は、チームメイトの外国人選手たちとも、強い信頼関係を築かれていたと聞きました。



上下関係がないように、国籍も関係ないんですよ。ラモスのような外国から来た選手たちとも、僕はすごく仲良くなって、一緒に遊んでいたんです。

それは小学校6年の夏休みに、ヨーロッパ研修（短期留学）に行かせてもらった経験が大きいです。そこで、海外の人と接して、いろんな国の子どもたちと一緒に生活しました。

さらに僕の小学校には、海外からの帰国子女が多かったし、小学校4年～6年の担任の先生はフランス人でした。厳しかったけど、サッカーが好きな変わった人でね。そうやって、子どものころからいろんな人に出会ったんですね。

――多様性の中で育ったんですね。



まさにそうです。僕のような昭和30年代生まれの人間で、そういう環境にいる人はかなり珍しかった。しかも、サッカーを始める前は、習い事で劇団に入って、幼稚園児でありながら夜遅くまで舞台稽古をしていましたから。それも今では、絶対にあり得ないですよね。

そして父親は戦中派で、特攻隊の生き残り。母親は共働きだから、僕は鍵っ子で、親と離れている時間も多くて。

だから振り返ると僕は、本当に”ぐっちゃぐちゃな環境”で育ったんです（笑）。「大人になっても経験できない環境」にいたんですよね。

そうやって、子どものころに培ったものが、僕の生き方をずいぶん支えてくれたと思うんですよ。多様な価値観の人と仲良くできるようになった理由だと思います。

未熟さを武器に。若き監督が初代王者になれた理由

――1993年にJリーグが開幕して、松木さんは当時35歳という異例の若さでヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）の監督になります。当時のチームにはラモス瑠偉さん、柱谷哲二さん、三浦知良さん、武田修宏さん、北沢豪さんと、多くのスター選手が在籍していました。若くして監督に挑戦することにプレッシャーはありませんでしたか？



ありましたよ。僕が監督をやるときは、10人に聞いたら10人から「やめたほうがいい」「若いのに、なぜそんなにプレッシャーのある仕事をやるの？」と言われましたからね。

――それでもチームをJリーグ初代王者に導き、優秀監督賞を受賞します。



逆に若かったからうまくいったんだと思うんです。もし今、監督をやったら、いろんなものに目を向けすぎて、うまくいかないかもしれない。

サッカーって、チームの中に若手が一人いると、周りが頑張ったりするんです。同じように、 未熟な人が入っているほうが、組織がうまくいくこともあるんですね。

――未熟なほうが、結果を出せることもある？



そうです。だから若さって、大事ですよ。チャレンジするのに余計な情報がないでしょう。情報がないほうが、いいこともあるんですから。

未熟さの素晴らしさはあるんですよ。未熟さの強さもある。今は、特に経験値だけで判断できない世の中ですから、若い人は周りの目を気にせず、自分のいいと思ったことにとことんチャレンジしたほうがいいと思います。

評価に流されず、自分のスタイルを貫くことが仕事になる

――1995年からは、サッカー解説者としてのキャリアを歩み始めます。



僕の解説は「うるせえな、何言ってんだ」という評価から始まってね（笑）。認められるまでは、時間がかかりましたよ。

――認められるために変えたことはあるんですか？



いや、全然ないです。むしろ、周りの評価に触れないようにしてきました。僕はある意味では、素直で柔軟なので、知ると気にしちゃいますからね。

番組なんかで教えてもらうことはあるんだけど、自分からはいい意見も見ないようにしています。 他人の評価は気にしないのが一番ですよ。僕なりに生きられりゃいいと思ってるんです。

――反省はするんですか？



しないです（笑）。自分の中ではいろいろありますよ？ 人知れずに反省はするけど、それ以上しても、しょうがないなと思うんです。

でもね。サッカーって競技的にそうなんですよ。いろんなことが起きるスポーツだから、これが正しい、というものがない。それよりも、自分のスタイルを持つことが大事。この考え方は、実は今の世の中に合っているんだと思ってます。

仕事で自分のすべてを出せているか

――選手、監督、解説者と役割を変えてきた松木さんが思う、成長し続けるために大切だと思うことはなんでしょうか？

僕は、常に100パーセントで仕事をやってきました。自慢じゃないけど、若いころは、お客さんが2人や3人しかいないところで、講演の仕事をやったこともあります。それも、全力でやりました。

よく「自分なりの一生懸命じゃダメだぞ」って言う人もいるけど、一生懸命やったら、もうそれでいいんですよ。それで、 うまくいこうが間違っていようが、「俺はやったんだ」と思えるじゃないですか。

――自分の全力を出せていればいい？



要するに「手抜きはするな」ってことを言いたいんです。自分なりに、今の技術や経験の範疇ですべてを出せるか。これってサッカーでも、実はすごく難しいことなんですね。今持っている実力を発揮する難しさがある。そのための準備を怠らないでほしいんです。

僕は昔、見つけた大好きな言葉があって。それが 「己の実力を嘆くより、己の努力を悲しめ」 という言葉なんですよね。要するに、自分の未熟さを悩むなら、準備をしろ、練習をしろ、努力をしろということですよ。

――松木さんが「反省をしない」と言われた理由がわかりました。全力を尽くしたから反省をしないという意味ですね。



そうです。もうやることをやって、結果が出ないのは仕方がないじゃないですか。そう思えるまで、何かを一生懸命やろうよってことです。その努力を続けていくと、必ず次につながっていくと思いますね。

前編： 16歳で日本リーグデビュー、35歳でJリーグ初代優勝監督へ。サッカー解説者・松木安太郎が語る「道なき道」の歩き方

プロフィール 松木安太郎（まつきやすたろう） 松木安太郎（まつきやすたろう） 1957年（昭和32年）東京生まれ。小学4年生で読売クラブ（現東京ヴェルディ）に入団。高校時代にDFに転向し、16歳でトップチーム（当時日本リーグ2部）に昇格。83年の日本リーグ初優勝をはじめ数々のタイトルを獲得。主将も務めた。日本代表としてメキシコＷ杯予選、アジア競技大会、ソウル五輪予選などに出場。90年に現役引退。

読売ユース監督、トップチームヘッドコーチを経て、93年ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）の監督に就任。同年と翌94年に第２ステージで優勝し、チャンピオンシップを制して2年連続優勝（Ｊリーグ最年少監督）。98年セレッソ大阪監督、01年東京ヴェルディ監督を歴任。現在はテレビなどで解説者として活躍。

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：内藤瑠那