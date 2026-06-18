完全新作映画『八つ墓村』の公開日が9月18日に決定し、ティザービジュアルと特報映像が公開。監督を清水崇、主演を尾上松也が務めることが発表された。 参考：横溝正史のミステリー小説が完全新作映画化『八つ墓村』2026年秋公開決定 小説家・横溝正史の金字塔であり、シリーズ累計発行部数5500万部を超えるベストセラー『八つ墓村』が、“日本三大名探偵”とも称される人気キャラクター「