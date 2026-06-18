岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が3日目を迎える。10Rは東一次予選2が行われる。総合力上位の吉田拓矢を信頼。1走目の修正を果たして鋭く攻める。酒井が果敢に先制なら渡部にチャンス。動き光る渡辺雅も注目だ。＜1＞簗田一輝コースは見えているし突っ込めているので悪くない。渡辺君。＜2＞吉田拓矢状態は問題ない。自力勝負。＜3＞渡部幸訓落ち着いていたので確定板まで狙えると思ったけど結果は伸び負け