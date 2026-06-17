夏至が近づく今日17日(水)は、関東から東北を中心に日差しが照り付け、日照時間が10時間を超えました。今年は春先から東日本の太平洋側で日照が多くなっている一方、"南国"沖縄では先月の梅雨入りから極端に日照が少なくなっています。その沖縄に梅雨明けはやってくるのか?詳しく見ていきます。"梅雨の晴れ間"の関東で日照が10時間超今日17日(水)は、梅雨の中休みが続いた関東甲信をはじめ、北陸や東北、北海道でも日差しがたっぷ