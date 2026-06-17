第22回美化しすぎる場面が苦手だ 某制作会社の社長Sさんが先日亡くなった。雲の上の人すぎて、一度しか話したことはなかったが、その一度がとても印象深くて忘れることができない。 いまから五年ほど前、打ち合わせのため、Sさんの制作会社まで出向くと、エレベーターが点検中で使用不可になっていた。仕方がないので階段で上がっていくと、Sさんが踊り場でシャドーボクシングをしている。パンチを打つたびに繰り