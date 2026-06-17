最初に結論：2026年のAmazonプライムデーは7月10日〜13日まで、先行セールは7月7日から記事の重要ポイント：1：「iPhone Air」「Apple Watch SE 3」などが初めてセール価格に2：Amazon製品からは「Fire TV Stick HD」、「Kindle Colorsoft」などが登場3：プライムデー恒例のAmazonポイント還元も実施、新規連携でdポイント付与もAmazonでは7月10日0時から7月13日23時59分まで4日間にわたり、Amazonプライム会員限定の「プライムデ