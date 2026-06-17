いわきFCは17日、FW道脇豊(20)がアビスパ福岡から育成型期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日までで、福岡と対戦するすべての公式戦に出場できない。ロアッソ熊本のアカデミー出身の道脇は、24年に熊本からベルギーのベフェレンに期限付き移籍。26年1月に帰国して、福岡に完全移籍で加わっていた。百年構想リーグでは13試合(1得点)に出場した。クラブを通じ「自分の得点でチームの勝利に貢献できるよう、全