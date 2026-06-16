長期金利の上昇が話題になっています。そこで気になるのが、住宅ローンの金利です。3％分の上昇でも、返済額には大きな差が出ますが、その差はどのくらいになるのでしょうか。 そして「返済を急ぐよりも、時間をかけて少しずつ返済し、余剰資金をNISAに回していたほうがお得」ということもよく言われますが、金利が4％にまで上昇すると、状況はどうなるでしょうか。具体的な金額に基づいてシミュレーションしま