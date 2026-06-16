ガシャポンに6月第4週より、梅雨時にぴったりなめじるしアクセサリーが登場。なんと、サンリオキャラクターズがカエルに変身。雨粒のようなクリア素材がとっても可愛いと話題になっています。ガシャポン「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」こちらが、「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」です。カエル姿のキャラクターズがカラフルで可愛いですよね。しかも、クリ