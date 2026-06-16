岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が開幕する。脇本雄太（37＝福井）が今、どのくらいのコンディションにあるのか。今大会の行方を握る重要なポイントだ。3月・ウィナーズCの落車から5月下旬に全プロ記念（武雄）で復帰。そこでは2走とも9着だったが感触は悪くなかった。「感覚だけでもつかめればと思って…。乗って良かった」乗っていたフレームが合わないと判断。終わってから新しいものに換えたという。収穫はあ