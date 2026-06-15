16日（火）は、華中から九州南部・奄美付近を通って日本の南にかけて梅雨前線が停滞する影響で、九州南部・奄美や沖縄では雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。特に、鹿児島県や奄美では、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。九州北部や四国は雲が広がりやすく、雨の降る所もある見込みです。また、オホーツク海の低気圧がほとんど停滞し気圧の谷が通過する影響で、東北北部から北海道では雲