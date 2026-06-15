大阪地検トップだった北川健太郎元検事正が部下に対する準強制性交等罪で起訴された事件をめぐり、元法務大臣の森雅子参院議員（自民党）が6月15日、法務大臣に対して「このまま放置すれば、新たな犠牲者が出ます」と述べ、検察から独立した第三者による調査の実施を求めた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「司法権の独立、侵すものではない」この日の参院決算委員会で、森氏は「法務省および検察に第三者委員会を設置