山下智久 ブルガリ アンバサダーの山下智久が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、「ブルガリ 心斎橋」へ来場し、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。【写真】山下智久「ブルガリ 心斎橋」でクラフツマンシップを堪能壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾン