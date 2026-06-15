面手凛さん 岡山県は、2026年4月28日～5月10日に開催された世界卓球ロンドン大会の女子団体で準優勝した面手凛選手に岡山県スポーツ特別顕彰を授与します。 面手選手は玉野市出身。山陽学園中学・高校時代に、全中やインターハイで女子シングルス優勝を果たすなど活躍しました。世界卓球ロンドン大会には自身初の日本代表として出場し、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦などを戦いました。