不安を感じた時はどうすればいいか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「副交感神経が優位になると、脳と体がリラックスした状態になる。脳のスイッチを切り替えるためにおすすめの呼吸方法がある」という――。（第3回／全3回）※本稿は、菅原道仁『幸せな人は「感じる脳」を持っている』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pepifoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pepifoto■頭で止められない不安