「外に出ることに対しての恐怖があった」――。13日に放送されたカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28〜 ※関西ローカル／フジテレビは15日26:55〜)に、元卓球選手の福原愛氏がゲスト出演。約3年ぶりとなる日本の地上波出演で、この数年の生活や再婚について語った。岡村隆史番組冒頭、福原氏は「いろいろとお騒がせしてすみません」とあいさつ。「マネージャーさんから今日のこの収録ですべてが決まると言わ