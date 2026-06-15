エミレーツ航空は、ドイツ運輸省の認可を前提に、ベルリンとシュトゥットガルトに乗り入れる意向を示した。いずれも1日1往復を運航する計画で、両都市への投資額はそれぞれ1億ユーロ以上を見込んでいるほか、間接雇用を含めると1,000人以上の雇用創出を推計している。ベルリンは、欧州最大の経済国であるドイツの政治的中心地でありながら、国際線の85％以上が欧州域内に集中しており、長距離路線の充実度が都市の国際的な存在感に