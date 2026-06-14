由伸打ちのピーターズ「強い打球が正面を突いてしまうこともあった」【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、8回1/3を投げて1安打1失点の快投で今季7勝目を挙げた。9回に被弾して大記録こそ逃したものの、圧倒的な支配力を見せつけた。手も足も出なかった相手陣営からは、「対戦したなかで最高の投球だった