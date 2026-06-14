先発の尾形は4回2/3を3安打4失点6四死球で移籍後初黒星DeNAは14日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に4-6で敗れた。交流戦最終戦を白星で飾れず、全6カードで負け越しを喫し、5勝13敗と大苦戦をしいられた。先発した尾形は2回にソトの左越えソロで先制点を失った。2-1の5回には先頭の上田に右越えソロを浴び、2死から2者連続四球を与えたところで降板。代わった坂本が安田に死球を与えて満塁とすると、山口に中前へ2点