東京六大学王者・慶大は5年ぶりの栄冠届かず第75回全日本大学野球選手権記念大会の決勝が14日、神宮球場で行われた。関大（関西学生野球連盟）が慶大（東京六大学野球連盟）を2-1で下し、1972年以来54年ぶり3度目の優勝となった。関西学生連盟代表校の優勝は1997年の近大以来、29年ぶりだった。関大は慶大の先発・水野敬太投手（3年）から4回1死二、一塁の好機を作り、8番・森内大奈内野手が左翼へ適時打を放って先制に成功し