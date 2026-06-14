東京六大学王者・慶大は5年ぶりの栄冠届かず

第75回全日本大学野球選手権記念大会の決勝が14日、神宮球場で行われた。関大（関西学生野球連盟）が慶大（東京六大学野球連盟）を2-1で下し、1972年以来54年ぶり3度目の優勝となった。関西学生連盟代表校の優勝は1997年の近大以来29年ぶりだった。

関大は慶大の先発・水野敬太投手（3年）から4回1死二、一塁の好機を作り、8番・森内大奈内野手が左翼へ適時打を放って先制に成功した。さらに、5回は4番・山本峻輔外野手（3年）の右翼への一発で追加点を挙げた。

投げては4年生エースの米沢友翔投手が躍動した。今大会4試合目、準決勝からの連投となったが、スライダー、スプリットを主体に慶大打線を5回無失点に抑える好投を見せた。

1点リードで迎えた9回、中原海晴投手（4年）は先頭に二塁打を浴びると、後続に死球を与えてピンチを作った。バントの構えを見せた相手に制球が定まらず、カウント3-0となるも、最後は三振に仕留めて1死。そこから踏ん張り、代打攻勢の慶大から連続三振でゼロに抑えた。

関大は現硬式野球部のアドバイザリースタッフ・山口高志氏（元阪急）を擁した1972年以来の栄冠。一方、慶大は2019年以来5年ぶりの優勝とはならなかった。（Full-Count編集部）