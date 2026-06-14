アディダス期間限定フットボールパーク『adidas PLAY FREE PARK』が28日まで渋谷・宮下公園の多目的運動施設で開催。14日、同会場で行われたイベント「PLAY FREE SHOW」にマジョルカの浅野拓磨、ベールスホットの原口元気、ボーフムの三好康児、クイーンズ・パーク・レンジャーズの斉藤光毅、スタッド・ランスの関根大輝、NECの佐野航大らが登場。日本時間であす15日午前5時からスタートするオランダ代表とのFIFAワールドカップ2