西田真二氏は法大時代に日米野球で活躍した野手で実績を重ねた。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は法大で1980年の2年春に外野のレギュラーポジションをつかみ、東京六大学リーグのベストナインに選出された。そこからは主力として活躍。リーグ優勝も明治神宮大会優勝も大学日本選手権優勝も経験した。日米大学野球にも2年時から3年連続出場。米国開催の際、メジャー通算563本塁打の