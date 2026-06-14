国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催された。昨年新設された日本発の国際音楽賞で、主要６部門を含む７８部門が発表された。ガールズグループのＨＡＮＡが最優秀ニュー・アーティスト賞に選ばれた。緊張の面持ちで登壇し、赤いトロフィー「ＴＨＥＲＵＢＹ」を手に笑顔を見せた。メンバーは「誰かの生きる