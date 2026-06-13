初回に14号2ラン→8回には好守で勝利に貢献【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。9試合ぶりの14号2ランを放ち、4打数1安打2打点の活躍で勝利に貢献した。試合終盤には、難しい打球処理を華麗に捌いてアウトを奪う場面も。現地放送局は“さりげない好守”に拍手を送った。7-5で迎えた8回だった。