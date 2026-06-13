初回に14号2ラン→8回には好守で勝利に貢献

【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。9試合ぶりの14号2ランを放ち、4打数1安打2打点の活躍で勝利に貢献した。試合終盤には、難しい打球処理を華麗に捌いてアウトを奪う場面も。現地放送局は“さりげない好守”に拍手を送った。

7-5で迎えた8回だった。先頭のアリ・サンチェス捕手が初球を引っ張ると、三遊間方向に飛んだ。シフトで遊撃手が二塁寄りを守っており、三塁の岡本がやや後ろに下がりながら捕球。体を上手く回転させて一塁へ送球し、アウトに仕留めた。

一見すると“平凡”なプレーにも映るが、地元放送局「スポーツネット」は目を輝かせてしっかりと評価した。実況のダン・シュルマン氏は「オカモトは少し下がることになりましたが、予想どおりの弾み方でプレーを決めました」と伝えると、解説はこの守備の難しさを説明する。

「三塁手としては、足を動かしていいし、左側に戻るかもしれないし、右側に戻るかもしれない。打球は右側に来るかもしれないし左側に来るかもしれない。彼は左側に戻ってあの弾む打球を捕って、両足を安定させ、走者が誰か分かった上で正確な送球をしています」とし、「全体的によくやりましたね」と評価した。

岡本はメジャー1年目からアーチを量産しているだけでなく、再三の好守で投手陣を救っている。（Full-Count編集部）