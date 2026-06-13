プレミアリーグは12日、来季の判定基準を示す「サッカー原則」を発表した。今季は相手選手の髪の毛を引っ張った場合、強度に関係なく「乱暴な行為」で一発退場とする基準を設定していた。実際に3選手がVARの介入を経て一発退場になったが、チームからは基準を疑問視する声も出ていた。そうしたなかでプレミアリーグは新たな基準を設定。「過剰な力や残虐性を伴ったはっきりとした意図的な髪の毛を引っ張る行為」を一発退場と