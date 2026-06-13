米人気YouTuberのミスター・ビーストことジミー・ドナルドソン（28）をめぐり、ロサンゼルス・エンゼルスの買収説がSNSで取り沙汰されている。エンゼルスはアート・モレノオーナー体制のもと、近年はポストシーズン進出から遠ざかっており、売却を望むファンの声も根強い。現時点で球団売却やドナルドソンによる買収が正式に発表された事実はなく、あくまで噂段階ながらも、世界的ク