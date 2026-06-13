川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。9R準決勝戦。ここまで7連勝で臨んだ佐藤摩弥（34＝川口）。スタートは決まったが、3周目で長田稚也にかわされた。ただ、山田達也の追い上げはしのいで2着確保。優勝戦へと駒を進めた。「連勝が懸かっていたし、人気だったろうし悔しい。でも切り替えたい」。表情をゆがめながらも前を向いた。「前半は凄く良かったがタイヤに負担をかけて走っていた。