子どもたちに科学の楽しさを感じてもらおうと高知高専の女子学生が企画したイベントが南国市の量販店で行われました。6月13日、南国市のサニーアクシス南国店で行われた「リケジョひろば」は高知高専に通う女子学生で作られた団体・高知高専テクノガールズ、通称「TGK」が中心となり企画したものです。この日はTGKのメンバーを含む高知高専ソーシャルデザイン工学科の学生およそ20人が参加し水と油の性質