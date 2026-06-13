14日は日本の南にのびる梅雨前線がやや北上する見通しです。その影響で、沖縄は雨や雷雨となり、九州や四国も雨が降りやすいでしょう。中国・近畿から東北南部は次第に雲が広がり、午後は所々でにわか雨がありそうです。東北北部は概ね晴れますが、北海道は雲が多く、オホーツク海側を中心に雨や雷雨となる所がある見込みです。最高気温は九州南部や沖縄では平年より低い所があるものの、その他の地域は平年並みか高いでしょう。北