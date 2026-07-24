（CNN）米中央軍はSNSへの投稿で、米軍がイランに対しさらなる攻撃を実施していると発表した。中央軍はX（旧ツイッター）で、「13夜連続の攻撃になる。イランの責任を問うとともに、イスラム革命防衛隊による商船への脅威を減じることが目的だ」と述べ、攻撃は米東部時間午後6時45分に始まったと言い添えた。トランプ米大統領はこれより前、連日の空爆に続いて「もっと同じ目に遭わせる必要がある」と述べ、現時点ではイランとの新