「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲部門 最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」を、SHOW-WA&MATSURIの「僕らの口笛」が受賞、その受賞式が11日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催された。ステージではSHOW-WA&MATSURIと、新浜レオンらノミニーズによるライブパフォーマンスが披露されたほか、演歌・歌謡曲の歴史と名曲を紹介する企画ライブも行われ、TVでもお馴染みの細川たかしや純烈、水森かおり、