北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、米ロサンゼルス・スタジアムでグループDの第1節・米国―パラグアイ戦が行われた。会場には海外の大物セレブが観戦に駆け付け、中継では資産17兆円の億万長者の姿も映り込んだ。大観衆で埋まり熱気に包まれた現地。スポーツチャンネル「DAZN」で配信された中継カメラには、米国の国歌斉唱時に元イングランド代表ベッカム氏と米俳優トム・ク