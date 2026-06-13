5回に急変…4勝目はならず【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦に先発登板。5回に突然乱れ、4点目を奪われたところで降板。4回1/3を投げて7安打3四球4奪三振7失点の内容だった。序盤は快投を見せた。初回は2死からベニンテンディに真ん中フォーシームを右翼席へ運ばれて失点。その後は渡米後先発での最速を更新する100.7マイル（