男子日本代表は12日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでFIVB世界ランキング1位のポーランド代表にフルセットで勝利。先発出場したアウトサイドヒッターの髙橋藍が『U-NEXT』のインタビューで試合を振り返った。

2大会ぶりのメダル獲得を目指している中、大会2戦目で前回王者で世界ランク1位のポーランドと激突した日本。ポーランドは一部主力が帯同していなかったものの、フルセットの総力戦を制した。

キャプテンの石川祐希がベンチ外だったため副キャプテンの髙橋が代理でゲームキャプテンを務めたが、その髙橋は勝負所でのサーブやスパイク、献身的なレシーブでチームをけん引。両チームトップの26得点を挙げた。

髙橋は試合後、「自分でもそんな（得点を）取っていたんだなという感じです。『疲れたな』というのが試合終わっての感想です。ベストメンバーではないですけど、しっかりポーランドに勝ち切ることが自分たちには必要でした。苦しい展開もありましたけど、しっかり耐えて最後勝つことができたので、本自分たちの成長につながる良い試合になったと思っています」と振り返った。

キャプテンについては「自分自身がチームを引っ張るというよりも、大事な得点を取っていくということだけを意識していました。ポーランドは高さもあって苦しい展開になることは予想していました。タイブレークになってファイナルセットにいっても、自分自身がリードを掴むきっかけや勝つきっかけを作ることを意識していました。今日のポーランド戦では、自分がその役割や責任を持ちながらやっていました」と、プレーにフォーカスを当てていたと明かした。

ポーランドへの対策に関しては「とにかくサイドアウトを耐えることが必要でした。特にオポジットの選手は130キロ近くのサーブを打ってくる選手もいて、ビッグサーバーに苦しめられる展開もありましたけど、まずはサイドアウトをしっかり取っていったり、ハイボールのシチュエーションなど苦しい状況でこそ、自分たちが冷静に処理していく、ブロックアウトやリバウンドなどを意識していくことが必要でした。チーム全体としてもアグレッシブに攻めていくこともそうですが、常に頭の中は冷静に。高い相手のブロックに対して、どう攻略していくか、打っていくかというところを意識してやれていたと思っています」と語った。

また、『1点を取り切れたか』という質問に対して髙橋は「最後の1点もそうですし、サイドアウトだったり、（第5セット）序盤のサービスエースだったり、そういった（重要な）ポイントを取ることができたので、自信につながります。しかし、常にこういった状況を取っていくことが重要で、この結果も自信につなげるだけです。また明日も明後日も試合が続く中で、そういった状況は出てくると思います。今日の結果だけに満足せず、また明日切り替えて、大事な状況で取っていけるメンタルやイメージをつけていきたいと思っています」と、向上心を滲ませた。

開幕2連勝と良い形でスタートを切った日本。次戦は開催国の中国代表と13日（土）17:30より対戦する。