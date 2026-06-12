プレミアリーグのブライトンがCBの獲得を検討している。『The Athletic』によると、ターゲットは同リーグのトッテナムに所属するDFルカ・ヴシュコヴィッチ。19歳のクロアチア代表DFで、10代ながら今夏のW杯のメンバーに選ばれている。トッテナムに加入したのは2025年で、25-26シーズンはドイツのハンブルガーSVにレンタル移籍していた。5大リーグでのプレイは初となったが、リーグ28試合に出場してゴール1アシストを記録している。