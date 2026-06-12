日本通運は、輸入通関業務での関税、消費税などの立替払いを9月までに全国の拠点で順次終了し、顧客による「直接納税方式」へ移行する。これまで輸入通関時には通関業者が関税・消費税等を一時的に立て替える慣行が広く存在していたが、行政が推進する電子納付の普及や物流業界全体での取引適正化の流れを受け、AEO事業者として適正な取引環境づくりに貢献するため、新方式への移行を決定した。立替払いに代わる方法としては、申告