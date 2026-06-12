“顔面刷新”で「超イケメン」に！2026年3月26日、トヨタの南アフリカ法人が現地生産するミドルSUV「カローラクロス」のスポーティーグレード「GR-S」を改良したと発表しました。外観や装備の見直しが行われたことで注目を集め、公開後にはユーザーからの反応も寄せられています。カローラシリーズは1966年の初代登場以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台超を販売してきたトヨタの主力モデルです。【画像】超カッコいい