元横綱の白鵬翔（41）は6月8日に自身のInstagramを更新し、福岡ソフトバンクホークス球団会長の王貞治（86）や元巨人監督の原辰徳（67）らとの集合ショットを公開した。投稿では、ベースボール・マガジン社創立80周年を迎えた催しを祝福し、レジェンドたちと楽しい時間を過ごしたことを報告。相撲発展のために尽力していく思いもつづっている。 ひろゆき氏、阿部前監督辞任に「子どもが間違いを犯せない社会