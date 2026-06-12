元横綱の白鵬翔（41）は6月8日に自身のInstagramを更新し、福岡ソフトバンクホークス球団会長の王貞治（86）や元巨人監督の原辰徳（67）らとの集合ショットを公開した。投稿では、ベースボール・マガジン社創立80周年を迎えた催しを祝福し、レジェンドたちと楽しい時間を過ごしたことを報告。相撲発展のために尽力していく思いもつづっている。

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公開された写真では、王が椅子に座り、スーツ姿の白鵬や原らが周囲を囲むように並んでいる。胸元に赤い花を付けた面々が笑顔を見せる様子からは、華やかな祝賀ムードが伝わってくる。相撲界の大横綱と球界のレジェンドたちが同じフレームに収まった、スポーツファンにはたまらない一枚となっている。

【画像】王や原らと記念撮影する白鵬（画像は白鵬公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「凄いメンバーですね～～！ お相撲の発展応援しております！」「豪華な面々」「もう思いっきり色んな人と会って、相撲とスポーツの発展の為にはっちゃけて下さい！！ 見据える先は希望しか無いです」「What a wonderful world ! 横綱白鵬を超える人当分出てこないかな！」といった声が寄せられている。